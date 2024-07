Am 02.07.2024 durfte Celine die studentischen Geschäftsführer des UniThekles Jonah und Silvana zu einem Liveinterview willkommen heißen.

Sie haben sich über die Campusbar UniThekle unterhalten und auch über Insider.

Das UniThekle ist eine Campusbar auf dem Vaihinger Campus (Allmandring 17) und ist bekannt für ein schönes Ambiente, studentenfreundliche Preise für Essen und Getränke und coole Veranstaltungen, wie das Bierpong Turnier.

Dieses Interview ist für jeden geeignet, ob er/sie das Thekle und seine Mitarbeiter schon kennt oder eben nicht.

Im Sommer gibt es im UniThekle auch Thekle Spritz!-

Für mehr Infos:

www.instagram.com/unithekle/

www.unithekle.de/

(auch Bildquelle)