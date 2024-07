In dieser Folge bleiben wir auf dem asiatischen Kontinent und sprechen mit Nikita über sein Auslandsemester in Bangkok. Besonders überzeugt haben ihn die vielen Aktivitätsmöglichkeiten und dass man durch die billigen Preise einen sehr guten Lebensstandard haben kann. Was er noch alles Spannendes erzählt hat, erfahrt ihr in der Folge. Viel Spaß beim Anhören!

🎧 Hier geht’s zur Folge:

