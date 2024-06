Nachdem wir uns in den letzten Folgen auf dem amerikanischen Kontinent bewegt haben, geht unsere Podcastreise nun in Asien weiter. Michelle hat als Teil ihres deutsch-chinesischen Studiengangs ein Semester in China verbracht. In Xi’An besuchte sie Sprachkurse und Vorlesungen und in Shanghai absolvierte sie ein Praktikum. Hört rein, wenn ihr über die verschiedenen kulturellen Unterschiede zwischen China und Deutschland mehr erfahren wollt und welche kulinarischen Genüsse einen dort erwarten. Viel Spaß beim Anhören!

🎧 Hier geht’s zur Folge:

