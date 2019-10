HORADS & Hörfunkjournalismus Präsentation als PDF

best practice Hörbeispiele

Beispiel für einen Beitrag. Dieser ist relativ lang geworden, aber beinhaltet viele gut umgesetzte Elemente wie bspw. Tempowechsel, gezielte Betonung, deutliche Aussprache, Pausen(!), logische Struktur und Wiederholung zentraler Begriffe zum besseren Verständnis. Am besten geeignet für 1 Person.



Beispiel für ein Kollegengespräch. Quasi ein „geplantes Interview“ zwischen zwei gleichberechtigten Redaktionsmitgliedern.

Schritte zum KG:

– Skript verfassen (am besten in Noitz-/Stichwortform)

– Hörer „abholen“; Woran denkt Hörer, wenn er/sie das Thema hört?

– Gespräch braucht ein Intro, das Hörer einstimmt

– 5 bis 6 Fragen zur Strukturierung des Gesprächs

– Anmutung: Wie eine Art Kneipengespräch mit unbekannter Person

– Am Ende nochmal vom Moderator/von der Moderatorin sagen lassen: Mit WEM wurde WORÜBER gesprochen?

Gesamtlänge ca. 5 Minuten.

Am besten geeignet für 2 Personen.



Beispiel für einen gebauten Beitrag.

Geeignet für 1 bis 3 Personen. Kurze Erklärung zum gebauten Beitrag auf Wikipedia. Relativ aufwändig zu produzieren. Eignet sich für komplexe Themen, bei denen externe Expertinnen/Experten oder Betroffene usw. zu Wort kommen sollen. Außerdem kann mit Geräuschen, Atmosphäre, Tönen gearbeitet werden. Eine Art berichtendes Hörspiel. PDF über den gebauten Beitrag.



Zahlreiche weitere Hörbeispiele findet ihr unter https://soundcloud.com/horads-88-6

Aufnahmeort: Hochschule der Medien, Nobelstr. 10



Schritte zum Beitrag:

1.) Das Thema

2.) Recherche

3.) Entscheidung über Beitragsarten

4.) Struktur

5.) Skript 1. Version, Skript 2. Version, …

6.) Produktion

Stimmbildungs-Tipps

Redaktionsstatut HORADS

weiterführende Literatur

