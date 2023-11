In 3 Wochen zum eigenen Podcast.

In diesem HORADS-Kurs lernt ihr alle Basics rund um Podcasting: Sinn, Zweck, Konzeption, Struktur, Aufbau und vieles mehr. Wir hören uns unterschiedliche Produktionen an, analysieren und besprechen, was dort gut oder schlecht funktioniert. Nach Theorie und Analyse geht es um eure eigenen Produktionen: innerhalb der und nach den drei Sessions arbeitet ihr an euren Podcast-Ideen und -Konzepten – dabei immer unterstützt von der HORADS-Redaktion. Egal, ob Laberpodcast, Interviewformat, Wissenschaftsjournalismus oder Musikdeeptalk – alle Formate und Genres sind möglich. Alleine oder in Teams seid ihr nach dem dritten Workshopelement in der Lage und bereit, einen Podcast zu produzieren und bei Spotify & Co zu launchen. Aufnahme, Audioschnitt und Veröffentlichung findet in den Räumen und auf der Frequenz von HORADS 88,6 statt.

Zum Beispiel hat HdM-Studentin Lena bei HORADS ihren eigenen Podcast NeffViews gestartet, den ihr auf Spotify findet:



Ablauf des PODCAST-Workshops

SESSION 1 (90 Minuten) | Dienstag, 5. DEZEMBER 16:00 bis 17:30 UHR

– Podcast-Grundlagen

– Basics Hörfunkjournalismus

– Checkliste Podcastkonzeption und -produktion

– Sprechen fürs Hören

SESSION 2 (90 Minuten) | Dienstag, 12. DEZEMBER 16:00 bis 17:30 UHR

– best case Produktionen

– worst case Produktionen

– gemeinsame Analyse ausgewählter Podcasts

– Prästentation erster Ideen sowie Feedback im Plenum

SESSION 3 (90 Minuten) | Dienstag, 19. DEZEMBER 16:00 bis 17:30 UHR

– Präsentation der ausgearbeiteten Konzepte

– Schritte zur Produktion

– Termin- und Studioplanung

– Einführung Audioschnitt

– Grundlagen zur Veröffentlichung

Anschließend seid ihr allein oder im Team frei in der Planung der Aufnahmen und der Veröffentlichung. Ihr könnt selbstverständlich weiterhin die gesamte HORADS-Infrastruktur nutzen: Räumlichkeiten, professionelle Mikrofone, RODECaster Pro, Audioschnitt-Arbeitsplätze an der Hochschule der Medien.

Die Podcast-Workshops finden vor Ort an der Hochschule der Medien, Nobelstr. 10, statt.

Anmeldung per Mail mit Namen, Uni/Hochschule und Studiengang an hochschulradio[AT]hdm-stuttgart.de

[*Datenschutzhinweis: Die erfassten Daten (Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Uni bzw. Hochschule und Studiengang) werden von uns gespeichert und zur Kontaktaufnahme genutzt. Mit der Anmeldung per Mail erklärst Du Dich mit der Speicherung Deiner Daten einverstanden und erlaubst uns, Dich im Zusammenhang mit unseren Mitmach- und Ausbildungsmöglichkeiten zu kontaktieren. Weitere Informationen entnimmst Du bitte unserer Datenschutzerklärung.]