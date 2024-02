Das Hochschulradio Stuttgart HORADS 88,6 bietet Studierenden der Stuttgarter und Ludwigs-burger Hochschulen die Möglichkeit, das Medium Radio live und direkt kennen zu lernen. HORADS 88,6 ist im Stuttgarter Stadtgebiet auf UKW 88,6 MHz sowie im Livestream auf ho-rads.de und via App für Android zu empfangen. Wir suchen ab März 2024 eine studentische Hilfskraft als Linux-Server-Administrator:in und für die allgemeine IT-Betreuung.

⌨️ Wir suchen ab März 2024 eine studentische Hilfskraft als Linux-Server-Administrator:in und für die allgemeine IT-Betreuung.

Beschreibung der technischen Infrastruktur von HORADS 88,6

👩‍💻 Deine Aufgaben:

– Umzug und Wartung unserer Arbeitsplatzsysteme (Windows 10)

Kompatibilitätsprüfung aller Sendeprogramme

– Monitoring des Systems (inkl. Systemupdates)

– Fehlerbehebung und Entstörung

– Austausch mit der Core-IT bei Problemen mit unseren Systemen

– Aufsetzen von verschiedenen Diensten, mit LDAP Integration

– Dokumentation der Computer und Server

👨‍💻 Das bringst Du mit:

– Gute IT-Kenntnisse

– Erfahrungen mit Linux-Servern/Windows 10

– 41h/Monat bei flexiblen Arbeitszeiten

Du hast Interesse?

⬇️⬇️⬇️



Dann schreib uns eine Mail an: hochschulradio[AT]hdm-stuttgart.de