(((tone.bender))) ist die HORADS-Sendung für Avantgarde, Experimente und Improvisationen aus den Gebieten Elektro, Akustik und Vokal. Gehe mit dem DJ auf eine Entdeckungsreise durch Neuerscheinungen von Musik, die man sonst nirgendwo hört.

Immer sonntags von 7:00 bis 10:00 Uhr und in der Wiederholung von 21:00 bis 0:00 Uhr.

Im Oktober stehen auf der Playlist:

Neu!, Sarathy Korwar, Cosmic Ground, Frédéric Rzewski performed by Stéphane Ginsburgh, Craven Faults, Julien Pontvianne & Abhra, Giulio Aldinucci, Konstrukt & Peter Brötzmann, Al-Qasar, Alvin Lucier performed by zeitkratzer sowie White People Killed Them.