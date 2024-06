Wie jedes Jahr ist bei HORADS auch während der Semesterferien ordentlich was los!

Im August und September finden wie jedes Semester Radio-Workshops statt, in denen Du bei HORADS 88,6

Journalismus im Radio ausprobieren kannst.

Wie entsteht eine Radio Sendung? Worauf muss ich achten, wenn ich einen Podcast produziere? Wie führt man am besten ein Interview? Wie wird die Musik ausgesucht?

KW 32 | 5.-9. AUGUST

KW 34 | 19.-23. AUGUST

KW 35 | 26.-30. AUGUST

KW 37 | 9.-13. SEPTEMBER

KW 38 | 16.-20. SEPTEMBER

Dann schreibe uns eine kurze E-Mail an hochschulradio(at)hdm-stuttgart.de mit folgenden Infos:

Name, Uni/Hochschule, Studiengang und Semester, favorisierte Wochen

Mehr Infos findet ihr hier!

So sieht die Summer School aus: