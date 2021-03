Kennt ihr diese Situation? Im Radio läuft gerade ein Song, den ihr aus früheren Zeiten aufgeschnappt habt, den ihr in- und auswendig beherrscht und der über lang oder kurz als musikalisches Geleit firmierte – der Soundtrack eures Lebens. Damals schon, als die heiß erwartete Schulabschlussfeier im vollen Gange war, als der 18. Geburtstag noch einen Höhepunkt markierte, oder während ihr im Beisammensein mit einem besonderen Menschen die Zeit gänzlich vergessen konntet. Wie selbstverständlich schallte Musik im Hintergrund. Vibrationen von Luftpartikeln, kunstvoll zusammengesetzt, die um euch herumtanzten und den gegenwärtigen Moment voller Energie aufluden, versuchten ihn neu zu arrangieren und ihn am liebsten festhalten wollten, wie ein Rahmen ein Foto; eine kurze Aufnahme des unbändigen, ewig linearen Zeitstromes. Ohne es zu wissen wurden die Melodie eins mit den intensiven Szenen, in denen ihr selbst als Darsteller auftratet. Heimlich schlichen sie sich in euer Unterbewusstsein, manifestierten sich dort als Erinnerungen und Gefühle eines fixen Punktes im Gedächtnis. Dort ruhen sie nun als Reminiszenzen, konservierte Zeitgeister, die nur darauf warten wieder aufgeweckt zu werden. Es ist die Musik, die die einzigartige Kraft besitzt, ein Momentum zu erschaffen und dieses zugleich in ewige Bestandteile zu überführen.

Wie muss es da wohl heuer zugehen, wenn die Umstände der Pandemie in die Isolation drängen und voneinander trennen ? Wenn raum-zeitliche Gemeinsamkeit nur über Distanzen besteht ? Wenn die banalen und doch so kostbaren Erfahrungen des Lebens dem Ausharren und Durchhalten des Nicht-Stattfindens weichen müssen ? Wenn der gebürtige Studienabschluss nicht mehr ist, als ein digital vermitteltes Ereignis ? Kann Musik auch davon später noch erzählen ? Mit Sicherheit, glauben wir bei HORADS. Deswegen gibt es vom Hochschulradio für alle Absolventen und Absolventinnen im Winter 2020/21 eine Playlist, die den Versuch antritt, dem gerecht zu werden. Dem Versuch, einen historischen Bestandteil eures Lebens mit Bedeutung zu verleihen. Nehmt diese Musik an und vielleicht, ja vielleicht erinnert sie euch – liebe Studenten – an eine Zeit vor Corona, oder in ein paar Jahren an das, was eben noch von Bedeutung schien, euren erfolgreichen Abschluss.

