The show for your most musically unadventurous friends (Die Sendung für deine musikalisch am wenigsten abenteuerlustigen Freunde). So beschreibt Maya Fettes zumindest ihre Musik-Entdeckungsreise is that a reach?

In einer Streamingwelt fast vollster und gefühlt unendlicher Verfügung fällt es manchmal schwer, den Überblick zu behalten. Stattdessen ziehen sich manche Menschen auf die immergleichen Klassiker zurück oder begeben sich in die Hände sogenannter künstlicher Intelligenz. Maya liefert euch eine Alternative genau dazu! Ihr selbsterklärtes Ziel ist es, eure Musikbibliothek durch vertrauenswürdige Songempfehlungen zu erweitern. Dabei sollte sich übrigens niemand vom Label unadventurous beleidigt fühlen, denn dabei geht Maya zuallererst von sich selbst aus. Ihre Liebe zu Empfehlungen neuer Songs und gewollten Erschütterungen der eigenen Hörgewohnheiten sind die Inspiration zum Musikmagazin is that a reach?

Wer genauso oder ähnlich fühlt, kann die englischsprachige Sendung ab sofort immer freitags um 7:00 Uhr und samstags um 20:00 Uhr bei HORADS hören. Nachdem die Show bei den Kolleg:innen von CJRU (Campusradio der Toronto Metropolitan University) gelaufen ist, haben wir für euch die deutsche Erstaustrahlung im Programm.



Design by Seiji Williams | seijiwilliams.ca/ | instagram.com/seijiwilliams/

