Wie sieht Radio eigentlich in anderen Ländern der Welt aus? Was ist anders, was gleich? Welche Funktion hat das Radio dort? Gibt es vergleichbare Formate wie in Deutschland? Ich möchte diese Fragen sehr gerne klären und gemeinsam mit geflüchteten Menschen an einem Radioprojekt arbeiten. Wie das genau aussieht und wann ihr eine Sendung hören könnt, das erfahrt ihr in meinem Audiobeitrag.

Autorin: Lena Schaffer