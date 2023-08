Hi Sportsfreunde,

wow – seit bald acht Monaten gibt es unseren Podcast nun schon! Eins können wir euch verraten: es macht uns immer noch genau so viel Spaß wie zu Beginn 😀

Auch in den letzten Wochen hat sich bei uns wieder einiges getan und wir befinden uns derzeit mitten im „Beyond Sports Power Summer“. Wir haben den August zum Anlass genommen, wenn viele andere Podcasts in der Sommerpause sind, an jedem der fünf Dienstage eine Folge zu veröffentlichen. Auch die Sportarten sind unter anderem mit Padel, Badminton und Eishockey sehr abwechslungsreich und attraktiv.

Folgende Episoden sind in den letzten Wochen erschienen:

Folge 14: Kunstturnen mit der österreichischen Nationalturnerin Carina Kröll

Folge 15: Ski Freestyle mit der einzigen deutschen Profiathletin Sabrina Cakmakli

Folge 16: Wasserball mit Bundesligaspieler Tobias Bauer

Folge 17: Walking Football mit Jean Künzel, einem der Pioniere der noch sehr jungen Sportart

Folge 18: Padel mit dem deutschen Nationalspieler Christian Böhnke

Folge 19: Roundnet mit Adrien Rapsilber von den Stuttgarter Stuten

Folge 20: Trampolin mit dem 24-maligen deutschen Meister Daniel Schmidt

Im Laufe des Augusts werden noch zwei Folgen zu den Sportarten Badminton (mit der deutschen Nationalspielerin Miranda Wilson) und Eishockey (mit Zweitligaspieler Alexander Preibisch von den Bietigheim Steelers) veröffentlicht. Seid gespannt!

Mittlerweile werden immer mehr Sportler und Menschen aus der Sportwelt auf unseren Podcast aufmerksam, was uns total freut. Sogar ein paar Medienbeiträge gibt es über unsere Folgen:

Beitrag über Walking Football

Beitrag über Kunstturnen

Was uns besonders freut: Durch unseren Podcast sind zwei Hörer auf die Sportart Walking Football aufmerksam geworden und trainieren seitdem fleißig in der Mannschaft unseres Gastes Jean Künzel mit. Beyond Sports wächst und wir freuen uns jeden Tag aufs Neue über das tolle Feedback, das wir bekommen! DANKE dafür 🙂

Ab September erscheint Beyond Sports wieder wie gewohnt jeden zweiten Dienstag. Hört gerne auf Spotify in die neuen Folgen rein und folgt uns auf Instagram (@beyondsports_podcast), wenn ihr mehr hinter die Kulissen unserer Arbeit schauen wollt.

Wir freuen uns immer über Feedback! Viel Spaß beim Reinhören 🙂

Dani und Olli vom Podcast Beyond Sports

