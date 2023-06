Hi Sportsfreunde,

wow – seit mehr als fünf Monaten gibt es unseren Podcast nun schon! Eins können wir euch verraten: es macht uns immer noch genau so viel Spaß wie zu Beginn 😀

Im April und Mai hat sich einiges getan und so sind neue spannende Folgen dazugekommen, unter anderem zu den Sportarten Biathlon und Kunstradfahren. Mittlerweile werden immer mehr Sportler und Menschen aus der Sportwelt auf unseren Podcast aufmerksam, was uns total freut. Beyond Sports wächst und wir freuen uns jeden Tag aufs Neue über das tolle Feedback, das wir bekommen! DANKE dafür 🙂

Folgende Folgen sind im April und Mai erschienen:

Folge 9: Diskuswerfen mit Olympiateilnehmer David Wrobel

Folge 10: Sepak Takraw mit dem deutschen Nationalspieler Kevin Tanay

Folge 11: Feldhockey mit VfB-Spielerin Johanna Feldhaus

Folge 12: Kunstradfahren mit Simon Köcher aus dem deutschen Nationalkader

Folge 13: Biathlon mit Ex-DSV-Star und Staffel-Olympiasieger Michael Rösch

Weiterhin erscheint Beyond Sports jeden zweiten Dienstag. Hört gerne auf Spotify in die neuen Folgen rein und folgt uns auf Instagram (@beyondsports_podcast), wenn ihr mehr hinter die Kulissen unserer Arbeit schauen wollt.

Wir freuen uns immer über Feedback! Viel Spaß beim Reinhören 🙂

Dani und Olli vom Podcast Beyond Sports