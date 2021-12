In „DigiPod21“ werden die Auswirkungen von Digitalisierung auf verschiedene Lebensbereiche betrachtet.

Queer sein, altern, Bildung, Darstellende Künste – sie werden alle durch Digitalisierung beeinflusst.

Jan Gruß und Andreas Scheibmaier interviewen, zusammen mit der Moderatorin Sara Kalinic, verschiedene Gäste aus vielfältigen Arbeitsfeldern.

Die beiden Gastgeber haben im Rahmen des Forschungsprojekts „Digitaldialog21“ den digitalen Wandel im ländlichen Raum Baden-Württembergs untersucht.

Ihre Ergebnisse arbeiten sie in „DigiPod21“ auf. Dabei treten sie in den direkten Dialog mit den jeweilig betroffenen Menschen.

Der Podcast läuft bei uns jeden zweiten Dienstag und Samstag um 8 Uhr.

Wer direkt reinhören möchte, findet den Podcast auch auf Spotify, Amazon Music und Deezer.