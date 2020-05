Es gibt eine neue Mitarbeiterin im HORADS Redaktionsteam: Vero Glenk

Bereits als Kind wollte sie schon immer Radiomoderatorin werden. Eigentlich nur, um ihre Mixtapes, die sie selbst auf Kassette zusammen schusterte, ins Radio zu bringen. Doch heute sieht es etwas anders aus: Nachdem sie nun 5 Jahre die Musiksendung Kabelmusik bei HORADS gestaltet und moderiert hat, hat sie die Angst überwunden frei in das Mikrofon zu sprechen. Jetzt macht es ihr sogar richtig Spaß!

Auf ihrer musikalischen Reise bewegte sie sich seit jeher fernab des Mainstreams, und so steuert sie heute sicher durch die alternativen Gefilde aller Genres und über diese Grenzen hinaus.

Zudem entdeckte sie im Pädagogikstudium ihre Leidenschaft dafür, andere Menschen beim Erweitern ihres Horizonts zu unterstützen, was sie jetzt mit dem vielseitigen und kreativen Programm von HORADS umsetzten kann.

Nach ihrem Masterstudium in Technikpädagogik an der Uni Stuttgart hat sie ihre Chance ergriffen, ab sofort hauptberuflich für HORADS tätig zu sein und übernimmt somit ab dem 25. Mai alle Tätigkeiten von Laura Kifferle (Technik, Organisation, Promo, Musikredaktion). Wollen sich Studierende im Radio austoben, kommen sie nun an einer Technikausbildung von Vero nicht mehr herum.

Vero freut sich riesig darauf HORADS weiter zu rocken!

Kontaktieren könnt Ihr sie über:

Tel: 0711-8923-2898 | Email: redaktion(at)horads.de, musik(at)horads.de