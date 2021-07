Seit Mai 2020 produziert die Universität Hohenheim ihren hauseigenen Podcast „Das ist Bioökonomie“. Jetzt gibt es den Podcast auch bei HORADS 88,6 zu hören, nämlich montags jeweils um 7 Uhr und um 17 Uhr.

„Das ist Bioökonomie“ wird von Corinna Schmid und Florian Leonhardmair von der Hohenheimer Hochschulkommunikation produziert. Gemeinsam mit Expert* innen und Forschenden gehen Corinna und Florian der Frage auf den Grund, was Bioökonomie überhaupt bedeutet. Die Beiden beschreiben ihren Podcast wie folgt:

„Es geht um was. Und die Zeit ist knapp: Klimawandel, Artensterben, endliche Ressourcen – lasst uns also anpacken! Der Wandel – das sind wir alle gemeinsam. In diesem Podcast wollen wir herausfinden, wohin die Reise geht. Startpunkt ist die Uni Hohenheim. Denn hier wird unter dem Leitthema „Bioökonomie“ geforscht und gelehrt, wie die nachhaltige Wirtschaftsweise von morgen Wirklichkeit werden kann. Gleichzeitig treibt das Thema viele Studierende der Gamechanger-Generation auch ganz persönlich um. Ob Insektenschutz vor der Haustür, grüne Startups oder Strategien, um die wachsende Weltbevölkerung nachhaltig zu ernähren: In jeder 15 bis 20-minütigen Folge lernen Corinna Schmid und Florian Leonhardmair im Plausch mit Studierenden und Forschenden eine andere Antwort auf die Frage kennen: Was ist Bioökonomie?“

Also vergesst nicht, montags um 7 Uhr oder um 17 Uhr auf HORADS 88,6 einzuschalten. Alternativ könnt ihr auf der Homepage des Podcast direkt alle Episoden anhören und noch mehr Informationen zu den einzelnen Folgen finden. Natürlich ist der Podcast auch bequem auf Spotify aufzufinden.

