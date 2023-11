In Zeiten, in denen die Polizei zunehmend unter Druck steht, hat der Stuttgarter Polizeipräsident Markus Eisenbraun keinen einfachen Job. Mit 20 Jahren begann er seine Karriere bei der Stuttgarter Polizei. Nach dem Aufstieg in den höheren Dienst übernahm er viele Leitungsfunktionen, bevor er 2022 der neue Polizeipräsident wurde. In dieser Folge sprechen wir darüber, ob und wie die Eritrea-Ausschreitungen die Polizeiarbeit verändert haben und wie so ein Alltag als Polizeipräsident eigentlich aussieht. Hosts dieser Folge sind Luisa Szabo und Laura Grabowski, Absolventinnen des Qualifikationsprogramms Moderation am Institut für Moderation (imo) an der Hochschule der Medien Stuttgart. Der Podcast wurde beim Podcastmarathon im Kultur-Kiosk aufgezeichnet und vom SWR live gestreamt. SPRICH:STUTTGART – der Podcast für und über Stuttgart: www.sprichstuttgart.de und auf Instagram sprichstuttgart_podcast (aufgezeichnet am 20.10.2023, online seit 17.11.2023).

Please follow and like us: