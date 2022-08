Die Klimaaktivistin Louisa Schneider kämpft für ihr Thema – leidenschaftlich und mit Tiefe und Humor: „Klimaschutz, but make it sexy“ steht in ihrer Instagram-Bio. Das digitale SSB Magazin „Das Ticket“ hat sie jüngst in der Rubrik „Wunderkind“ vorgestellt, wissend darum, dass die 22jährige vielen Hüte aufhat: als Aktivistin, als Studentin der Medienwirtschaft an der Hochschule der Medien, als Model oder als Journalistin. Beim „Ticket“ ist sie mittlerweile Kolumnistin. Der Journalismus ist ihr Ding, die Personalisierung in den Sozialen Medien ihre Chance. Sie trennt beide Rollen, für Influencer:innen wünscht sie sich mehr redaktionelle Kompetenzen. Der Verführung, ihre Reichweite zu kapitalisieren erliegt Louisa Schneider nicht: „Es geht mir um Werte beim Klimaschutz, da bin ich nicht käuflich“, sagt sie im Podcast.

Befragt wird Louisa Schneider an den Bärenseen von zwei Hosts: Prof. Stephan Ferdinand ist Direktor des Instituts für Moderation (imo) an der Hochschule der Medien Stuttgart (HdM). Noah Vaca Weber ist Teilnehmer des Qualifikationsprogramms „Moderation am imo“.

Der Podcast geht am 12.08.2022 auf allen gängigen Streaming-Plattformen online und läuft auf HORADS 88,6 am Freitag 12.08. ab 13:00 Uhr und am Sonntag den 14.08 ab 11:00 Uhr.

Wenn ihr also mehr über die Klimaaktivistin Luisa Schneider erfahren wollt, schaltet am Freitag oder Sonntag bei SPRICH:STUTTGART auf HORADS 88,6 ein!

SPRICH:STUTTGART – der Podcast für und über Stuttgart: www.sprichstuttgart.de und auf Instagram sprichstuttgart_podcast

