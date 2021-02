Wie können Corona-konforme Konzerte 2021 ausschauen ? Worauf müssen wir uns in naher Zukunft einstellen und wie geht es der Kultur-Branche ? Gero Stubbe ist Initiator und Mitbegründer von Club100, einem solidarischen Projekt zur Unterstützung der Musikbranche, welches in den Räumlichkeiten des Pier2 in Bremen von Januar bis Mai stattfindet. Im Interview mit HORADS spricht er über Hygienekonzepte, mehr Entlohnung für mutiges Handeln und wie das Projekt zum Vorbild für andere Bundesländer werden kann.

Please follow and like us: