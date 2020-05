OnlineFestival Stream – der deutsch-englische Animationskanal für Stuttgart und die Welt – nur vom 5.-10. Mai 2020!

Unter dem Motto „Stay Animated – Go Online with ITFS“ streamen wir auf dieser Seite vom 5. bis 10. Mai 2020 den kostenlosen Live-Stream von OnlineFestival.ITFS.de. Mehr als 100 Gäste werden an den sechs Festivaltagen im OnlineFestival Studio im Foyer des Innenstadtkinos Cinema sein oder sich virtuell zuschalten! Täglich gibt es ein buntes Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt, für Filmfans und -liebhaber mit Animationsfilmen, Kinder- und Professional-Workshops sowie internationalen Talks und Lectures von Größen der Animationsfilmszene. Start des Live-Streams ist am Dienstag, 5. Mai, um 20 Uhr mit der offiziellen Eröffnung des OnlineFestival.ITFS.de mit verschiedenen Animationskurzfilmen, emotionalen Videobotschaften, ein Interview mit den Festivalmachern und exklusive Infos zum neuen ITFS-OnlineFestival-Format.

Alle Programmpunkte im Überblick:

ab 12 Uhr: Workshops & Master Classes – Für Professionals und Interessierte

14 bis 17 Uhr: ITFS Kids Stream – Das Familienprogramm

17 bis 20 Uhr: Talks & Shorts – Das unterhaltsame Vorabendprogramm rund um Animation

20 bis 22 Uhr: Focus On – Der Themenabend live aus dem ITFS Studio

ab 22 Uhr: ITFS Night Talk – Die Stuttgarter Kulturszene zu Gast beim ITFS

ab 23 Uhr: ITFS Night Stream – Konzerte, Filme und vieles mehr

