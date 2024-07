In diesem Interview spricht Celine mit den Gründern des Dokumentationsprojektes Grubenland, Yannick und Jonas.

Sie sprechen über den Braunkohleabbau im Ruhrgebiet und was das für die betroffenen Personen bedeutet, aber auch, wie es ist einen Dokumentarfilm (bzw -filmreihe) zu drehen.

Das neuste Grubenland-Youtubevideo:

Weitere Infos unter https://www.youtube.com/@grubenland

(ebenfalls Titelbildquelle)