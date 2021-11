Unser neue Podcast „Interview mit Alumni“ ist gestartet. In diesem Format werden Absolventinnen und Absolventen der Hochschule der Medien zu ihrem Werdegang, ihrer aktuellen Tätigkeit und ihrer Zeit an der HdM befragt.

In der ersten Folge ist Alexandra Staib zu Gast, ehemalige Medienwirtschaftsstudentin. Sie erzählt über ihre frühe Schauspielkarriere, ihr aktuelle Arbeit beim ZDF, ihren Weg zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ihrer Zeit an der HdM.

Die Folge findet ihr auf Spotify unter diesem Link oder auf Soundcloud.



Die Aufnahme der Folge fand nicht in unserem Studio statt, sondern in einem der Räume des „Würfels“, also ein Nebengebäude der HdM.



Ein kleines mobiles Studio, in dem der Semesterpraktikant Jan Kraft und Alexandra Staib die Folge aufnehmen konnten.

Als sie dann voreinander saßen, sah es so aus: