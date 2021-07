Pandemiebedingt sind wir bei HORADS mittlerweile Profis wenn es darum geht, Radiosendungen auch außerhalb unseres Studios in der Hochschule der Medien möglich zu machen. Aber das eine Sendung von einem anderen Kontinent aus live moderiert wird, ist auch für uns ein erstes Mal. Studentin Maja von der Ryerson Universität in Toronto, Kanada konnte mit Hilfe von Zoom ihren Beitrag über den Song „Mein Herz“ von Mine trotz einer Entfernung von circa 6.500 Kilometern live in Stuttgart ausstrahlen.

Gemeinsam mit 7 weiteren Studierenden der Ryerson Universität, Partnerhochschule der HdM, nimmt Maja aktuell an unserer International Summer School teil. Durch ihre Teilnahme an der International Summer School haben die Studierenden die Möglichkeit, Erfahrungen im Radiojournalismus zu sammeln und eigene Radiobeiträge zu produzieren, die hier in Stuttgart auf UKW 88,6 ausgestrahlt werden. Dadurch können die kanadischen Medienstudierenden ihre Fähigkeiten im Recherchieren, Texten und Moderieren trainieren. Betreut wird das Programm von HORADS-Redaktionsleiter Lion Oeding, der über Video-Workshops in Themen wie Podcasting, Interviewführung und Radiopraxis einführt, die Studierenden unterstützt und ihnen Feedback und Tipps für ihre Arbeit gibt. Kommende Woche gehen die Kanadierinnen wieder live auf Sendung. Am Montag, 12. Juli, Mittwoch, 14. Juli und Freitag 16. Juli um jeweils 15:00 Uhr probieren sich die Studierenden wieder an verschiedenen Beiträgen und Konzepten aus. Am Montag produzieren sie zum Beispiel kurze Fragmente ihrer eigenen Podcast Ideen.

Wenn du Lust hast, selbst an der Summer School teilzunehmen, hast du Glück, denn aktuell ist die Anmeldephase für die Summer School 2021 offen. An 8 verschiedenen Terminen zwischen dem 26. Juli und 15. Oktober kannst du für eine Woche Radiojournalismus ausprobieren und in verschiedenen Workshops Radio- und Podcast-Erfahrung sammeln. Die Anmeldung und weitere Informationen zur Summer School findest du hier. Wir freuen uns auf dich!

Please follow and like us: