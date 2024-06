Am 05.06.2024 habe ich die Kulturinsel Stuttgart besucht und mit dem Gründer und Geschäftsführer Joachim Petzold über die aktuelle Lage der Kulturinsel gesprochen.

Der Aufhänger für diesen Besuch ist das am 27. Mai 2024 auf der Instagramseite der Kulturinsel erschienene Video, auf dem Joachim Petzold die Folgen und Schäden durch den Starkregen der letzten Wochen aufzeigt. Jedoch geht es im Interview nicht nur darum, sondern auch um die anstehenden Renovierungsarbeiten und neuen Möglichkeiten für das Urban Gardening Projekt Inselgrün durch einen Wasseranschluss und eine neue Fläche.



Gestapelte Sandsäcke im Keller der Kulturinsel, die vor kurzem noch genutzt wurden, um das reinfließende Regenwasser aufzuhalten.



Der Weg in den Keller, durch den das Wasser nahezu ungehindert in den Keller eindringen konnte.



Das Projekt Inselgrün ist ein grünes Fleckchen inmitten des sonst sehr grauen und tristen Neckarparks.



Auch im Innenhof der Kulturinsel befindet sich ein kleiner Teil von Inselgrün.



Die Essbare Straße entsteht auf der neu dazugewonnenen Fläche.



Der Platz vor der Kulturinsel ist ein Grund für die Hitze an diesem Ort im Sommer. Das Gebäude mittig-rechts ist die Kulturinsel.

Zum Instagramvideo der Kulturinsel:

Besonderer Dank geht an Joachim Petzold, dass er sich die Zeit genommen hat.

Dieser Beitrag wurde von Celine Panten erstellt.

Quelle Titelbild: https://www.facebook.com/kulturinsel.stuttgart/