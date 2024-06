In dieser Folge bleiben wir auf dem amerikanischen Kontinent, wandern aber in den Norden nach Mexiko. Dort war Sarah im Auslandssemester in Cholula, einem Teil der Stadt Puebla. Sie erzählt uns, welcher Kurs ihr am meisten mit ihren Spanischkenntnissen geholfen hat und warum sie vor allem mit den Locals Kontakte knüpfen wollte. Viel Spaß beim Anhören!

🎧 Hier geht’s zur Folge:

