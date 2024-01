Herzlich willkommen zur (vorerst) letzten Folge von HDM Export. Für diese Folge haben wir uns etwas besonders überlegt, denn wir drehen unser Konzept um. 🔄 Wir wollen nicht wie bisher über die Erfahrungen von unseren „Outgoings“ sprechen, sondern über das Auslandssemester von einem international student hier bei uns an der Hochschule der Medien. Hierfür haben wir Jesse aus den Niederlanden zu uns eingeladen. 🇳🇱 Was sind die größten Unterschiede zwischen Deutschland und den Niederlanden, was ist anders am Studium in Deutschland, wie findet er das Nachtleben in Stuttgart und was hält er von der schwäbischen Küche? 🥳🍻Das und vieles mehr erfahrt ihr in Folge 6 – veel plezier! 🎧

Welcome to the last episode of HDM Export (for now). We’ve thought of something special for this episode, because we’re turning our concept around. 🔄 This time we don’t want to talk about the experiences of our „outgoings“, but about the semester abroad of an international student here at the Hochschule der Medien We invited Jesse from the Netherlands to join us. 🇳🇱 What are the biggest differences between Germany and the Netherlands, what is different about studying in Germany, what does he think of the nightlife in Stuttgart and the Swabian cuisine? 🥳🍻We will discuss all that and much more in episode 6 – veel plezier!

🎧 Hier geht’s zur Folge 6:

Viel Spaß auch diesmal beim Zuhören – habt eine schöne Woche!

Liebe Grüße von Lina & Pascal

