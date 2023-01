Im Dezember lief bei Golden Mixtape Doodle bereits Winter Bottom #1 von Holger Lund. In der Zwischenzeit hat der DJ an seiner neuen Setlist gearbeitet, zu welcher ihr am Sonntag, den 18.01. von 20-21 lauschen könnt. Diesmal ist bei Winter Bottom #2 auch was Persisches und Japanisches dabei – wieder eine wilde Mischung, die ihr nur bei HORADS hören könnt.

