Level Up für alle HORADS Hörer:innen! Der Game Based Podcast kommt ins Radio und mit ihm zwei ehemalige HdM Studenten an die Hochschule.

Game Based ist ein Angebot der ComputerSpielSchule Stuttgart und betrachtet das Thema Videospiele aus einem sozialen und pädagogischen Blickwinkel. Die beiden Moderatoren Nino Matinjanin und Dejan Simonović recherchieren das jeweilige Thema der Folge, sprechen aus ihrer eigenen Erfahrung darüber und interviewen Gäste der Gaming Branche. Jede Folge deckt ein anderes Thema ab, welches gesellschaftliche und kulturelle Fragen in Videospielen aufwirft. Moralische Entscheidungen, sexistische Charakterdarstellung oder wie Videospiele über Extremismus aufklären können, sind nur einige Themen, die im Podcast behandelt werden. In jeder Folge werden Gäste und Expert:innen zu den jeweiligen Inhalten eingeladen und von den Moderatoren interviewt. Ihr bekommt also nicht nur spannende Gäste zu hören, sondern lernt auch einiges über die Welt und Hintergründe von Computerspielen.

Der Podcast wird bereits seit Anfang des Jahres produziert und neue Folgen erscheinen einmal im Monat. Solltet ihr eine Folge verpassen, könnt ihr diese auf allen gängigen Streaming Plattformen (Amazon Prime Music, Spotify, Apple Podcast, Deezer, YouTube) nachhören.

Der Game Based Podcast startet am 18.04. um 07:00 Uhr zum ersten Mal live auf HORADS 88,6. Von da an läuft jeweils montags um 07:00 Uhr eine Folge, welche sonntags um 10:00 Uhr wiederholt wird.

Freut euch also auf sympathische Moderatoren, coole Gäste und viel Expertise zu Games und sozialen Themen!

Mehr Infos zum Podcast und den Moderatoren findet ihr auf der Webseite der ComputerSpielSchule Stuttgart.