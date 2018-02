oder der Trend der den Hamster das Leben kostete

Hamster Pebbels und sein Tod im Flughafenklo von Baltimore haben in den letzten Tagen Schlagzeilen gemacht, sogar bei uns hier in Deutschland.

Worum ging es?

Als die Belen Aldecosea ihren Flug von Baltimore nach Südflorida antreten wollte, verweigerte ihr die Fluggesellschaft Spirit Airlines, das Flugzeug zu betreten. Warum? Aldecosea hatte ihren Zwerghamster Pebbels dabei. Warum? Pebbels ist ein Emotional Support Animal. Seine Aufgabe ist es seine Besitzerin emotional zu unterstützen.

Ihr habt immer noch ein Fragezeichen im Gesicht?

Emotional Support Animals (kurz ESA) sind in den USA in den vergangenen Jahren ein weitreichendes Phänomen geworden. In Deutschland sind etwa Blindenhunde mit den Tieren vergleichbar. Auch sie helfen ihren Besitzern mit einem Problem klar zu kommen. ESAs sind eben keine Unterstützung für Blinde, sondern für Menschen mit dem Bedürfnis nach einer emotionalen Stütze, etwa bei Flugangst.

Unter diesen Umständen dürfen Passagiere ihre Haustiere teilweise gratis mit an Bord nehmen. Doch offenbar haben es Tierbesitzer in der Vergangenheit übertrieben. Einige nahmen nicht nur Begleithunde und -katzen mit an Bord, sondern auch Igel, Schweine und Mini-Ponys.

Pebbels Schicksal:

Zweimal habe Aldecosea bei der Airline angerufen und gefragt, ob ihr Hamster „Pebbles“ mit an Bord dürfe. Spirit Airlines habe ihr versichert: „Pebbles“ darf. Doch als die Studentin dann am Flughafen ankam, habe man ihr verboten, den Hamster mit ins Flugzeug zu nehmen.

Stattdessen hätten ihr ein Airline-Mitarbeiter nahegelegt, das Tier loszuwerden. Aldecosea habe Panik gehabt, erzählt sie dem „Miami Herald“, und nicht weitergewusst. Schließlich sei sie dem Vorschlag des Flugpersonals nachgekommen – und habe das Hamsterweibchen im Flughafenklo ertränkt.

„Ich dachte, es sei menschlicher, Pebbles‘ Leben direkt ein Ende zu bereiten, als sie auszusetzen“, sagt sie. Der Vorfall ereignete sich bereits Ende November 2017. Nun will Aldecosea die Airline verklagen.