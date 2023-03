Praxissemester bei HORADS 88,6 im Wintersemester 2023/24

Das Hochschulradio Stuttgart HORADS 88,6 bietet Studierenden der Stuttgarter und Ludwigsburger Hochschulen die Möglichkeit, das Medium Radio und die Produktion von Podcasts live und direkt kennen zu lernen. HORADS 88,6 ist im Stuttgarter Stadtgebiet auf UKW 88,6 MHz sowie im Livestream auf horads.de und via HORADS-App zu empfangen.

HORADS 88,6 bietet zwischen dem 01. September 2023 und dem 29. Februar 2024 einer*m Studierenden vorzugsweise aus den Studiengängen Medienwirtschaft bzw. Crossmedia-Redaktion/ Public Relations der Hochschule der Medien eine sechsmonatige Stelle für das Integrierte Praxissemester an. Der Aufgabenschwerpunkt liegt bei der redaktionellen Unterstützung des Senders.

Wir erwarten:

– journalistisch-redaktionelle Vorerfahrungen (v.a. gerne im Bereich Hörfunk/Podcasting)

– die Bereitschaft, eigenen Content zu produzieren und fremden Content zu unterstützen:

fürs Radio, für Podcasts, für Social Media

– Ideenreichtum und Kreativität

– selbständiges Arbeiten, Teamfähigkeit und Belastbarkeit

– guten schriftlichen und mündlichen Ausdruck; Erfahrung im Umgang mit Online-Anwendungen

Wir bieten:

– den Erwerb von Praxiskompetenz bei einem Hörfunk- und Podcastproduzenten

– eigenverantwortliches, projektbezogenes Arbeiten

– eine Aufwandsentschädigung von 500 € pro Monat

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis spätestens 02.05.2023 per E-Mail (als ein PDF) an:

Prof. Dr. Oliver Zöllner | Hochschulradio Stuttgart | c/o Hochschule der Medien | Nobelstr. 10 | 70569 Stuttgart | E-Mail: zoellner[AT]hdm-stuttgart.de

Inhaltliche Fragen zur ausgeschriebenen Position beantworten:

Veronika Glenk | Redaktionsleiterin HORADS 88,6 | redaktion[AT]horads.de | 0711 8923 2898

Lion Oeding | Redaktionsleiter HORADS 88,6 | programm[AT]horads.de | 0711 8923 2970