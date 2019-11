Challenge accepted! Das ist das Motto des Semesterspecials von edit, dem Hochschulmagazin der HdM. Und damit geht es in Runde 2 der Radioreihe „editmeetshorads“ bei HORADS88,6 und dem Onlinemagazin. Denn seit dem letzten Semester gibt es edit nämlich nicht mehr nur zum Lesen, sondern auch zum Hören! Die CR/PR-Studierenden und Moderatoren Magdalena, Denis, Nina, Isabel, Cordula und Annika nehmen ihre Zuhörer mit hinter die Kulissen des neuen Semesterspecials und beantworten Fragen wie: Was steckt eigentlich alles hinter dem Magazin? Wer schreibt überhaupt für edit und was sind CvDs? Ab dem 05.12.2019 werden dazu jeden Donnerstag von 16 bis 17 Uhr tolle Gäste und spannende Themen im HORADS88,6-Studio erwartet.

Also, auf was wartet ihr noch? Hört euch rein!