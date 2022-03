Bei Hip-Hop Dies Das geht heute alles drunter und drüber!

Jonas ist in Dublin bei Saint Patricks Day und ist deswegen nicht dabei. Damit Nicole nicht alleine ist, springt Jan, der Cutter der Sendung ein.

Außerdem findet die Sendung heute das erste Mal Live aus dem Studio statt.

Euch erwartet Rap aus dem 2010ern (Jans Kindheitsmukke); asozialer, aber trotzdem lustige Texte; Queerness im HipHop und Rap im Wandel der Zeit.

Alle Songs die bisher bei Hip Hop dies das gespielt wurden, findet ihr ab sofort gesammelt in unserer Spotify Playlist.

Schreibt uns an hiphop@horads.de für Anmerkungen, Musikvorschläge und Kritik.