Die elfte Folge Hip Hop Dies Das ist eine Sonderfolge zum Musiker Kanye West. Wir befassen uns mit Songs aus seiner kompletten Diskografie, verrückten Ereignissen in seiner Karriere und der neuen Doku „Jeen-yuhs“, die auf Netflix verfügbar ist.

Alle Songs die bisher bei Hip Hop dies das gespielt wurden, findet ihr ab sofort gesammelt in unserer Spotify Playlist.

Schreibt uns an hiphop@horads.de für Anmerkungen, Musikvorschläge und Kritik.