Eine milde Brise weht durch unser Haar, der Regenschirm baumelt am Handgelenk und ein Lächeln wandert über unser Gesicht. Wir erblicken die fröhlichen Gesichter kleiner Kinder die durch Pfützen hüpfen, während die Eltern munter auf den Parkbänken sitzen und musikalisch begleitend ihren Pfingstsonntag genießen.

Trotz des bewölkten Himmels flanieren wir über den Schlossplatz und lassen uns auch dieses Jahr vom SWR Sommerfestival begeistern. Wie man uns sagte, wird man dort nicht nur musikalisch, sondern auch kulinarisch und mit einer atemberaubenden Stimmung verzaubert. Dies wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen und freuen uns umso mehr auf das diesjährige 10te Jubiläum und die angenehm milden Temperaturen.

Während wir an einem lachenden Publikum vorbei schlendern, dass belustigend den Worten des Comedians Martin Frank lauscht, werden unsere Sinne von kulinarischen Besonderheiten abgelenkt und Richtung der Essensstände gelockt. Vorbei an orientalischer Falafel, exotischem Wurstbrötchen und lecker gesüßten Crêpes können wir einem Stand am wenigstens widerstehen. Schon die Schrift „100 % Schwäbisch“ welche den gut besuchten Stand beschmückt, lässt uns ahnen, dass hier jedes Schwabenherz glücklich wird. So hat es uns besonders der Schwabenburger, mit hausgemachten Maultaschen, angetan.

Wir können euch schon jetzt wärmstens empfehlen schnell in eure Schuhe zu hüpfen und euren restlichen Tag bei leckeren Köstlichkeiten und atemberaubender musikalischer Kulisse ausklingen zu lassen. Heute Abend ist es dann soweit und dank der „SWR Dankeschön Party“ werden wir in Zeiten von Abba und Rock N Roll entführt. Bands wie ABBA Fever und die Spider Murphy Gang werden euch bei einem frisch gezapften Rothaus Bier und freiem Eintritt stimmungsvoll einheizen und allen Besuchern eine unvergessliche Nacht bescheren. So wurden wir schon mittags von tanzenden Paaren und wilden Einzelgängern fasziniert, die vor den Bühnen das Tanzbein geschwungen haben.

Das SWR Sommerfestival findet noch bis morgen den 21.Mai statt und hat auch am Pfingstmontag einige tolle Überraschungen für euch parat.

In diesem Sinne wünschen wir unseren Kollegen vom SWR ein fantastisches Jubiläum und allen anderen wunderschöne und erholsame Pfingsttage