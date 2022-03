„Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen.“

Das stammt zwar von keinem Rapper sondern Goethe, passt aber trotzdem zu unserem heutigen Thema. Jonas befindet sich derzeit in seinem Auslandssemester in Dublin und deswegen gibt es diese Woche eine Hip Hop Dies Das Sendung zum Thema „Reisen“

Alle Songs die bisher bei Hip Hop dies das gespielt wurden, findet ihr ab sofort gesammelt in unserer Spotify Playlist.

Schreibt uns an hiphop@horads.de für Anmerkungen, Musikvorschläge und Kritik.