Liebe HORADS-Friends,

da am 1. August wichtige Wartungsarbeiten an der Sendeantenne durchgeführt werden, können wir leider zwischen 10-13 nicht wie sonst über UKW (88,6 MHz) senden.

Aber die gute Nachricht: Unser Web-Radio, hier auf horads.de und über die App, sind zu der Zeit weiterhin für euch auf Sendung!