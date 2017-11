#TalkmitDana | 10 | Nachrichtenfee und Mentaltrainerin Katja Wernick

Katja Wernick hat heute zwei Herzensprojekte:

Ihre täglichen OptimisNews ist für Optimisten, Freigeister, Menschen- und Tierfreunde, Problemlöser und Menschen, die an sich selbst arbeiten und weiterentwickeln wollen – oder so werden möchten.

Denn bei den OptimisNews geht es um die guten und positiven Nachrichten aus aller Welt. Es geht darum, den negativen Schlagzeilen in den Medien etwas entgegen zu setzen und die dort geschürte Weltuntergangsstimmung ins rechte Licht zu rücken. Es geht um tolle Menschen, die grandiose Ideen zur Verbesserung der Welt, Natur oder des Alltags haben und die mit ihren Projekten Mut für eine bessere Zukunft machen.

Denn früher war Katja schwer beschäftigt mit Karriere machen, hat viel gearbeit, mit ihrem Partner gekämpft und anderer Leute Erwartungen versucht zu erfüllen. Und war dann im Alltag gefangen und hatte den Blick für das Positive verloren.

Sie zog die Reißleine. Brach mit ihren Vorstellungen. Und (er-)fand sich neu. Entdeckte vor 5 Jahren das Mentaltraining. Denn Sie war überhaupt nicht glücklich. Durch das Mentaltraining hatte Sie seit langem wieder Kontakt zu sich selbst aufgenommen und verstanden, was sie wirklich will. Hat Vertrauen ins Leben gefunden und dadurch den Mut entwickelt, zu sich selbst zu stehen. Und das macht Sie letztendlich glücklich.

Dann korrigierte Sie ihr Berufsleben. Nun hat Katja ihr zweites Projekt gestartet. Und bietet Kurse an, um anderen Menschen in ähnlicher Situation zu helfen.

Spannende Entwicklung! Geradlinig verlief hier recht wenig und genau darüber sprechen wir. Woher kommt der Erkenntnisgewinn? Wie ist eine 10-jährige ON/Off Beziehung überhaupt zu bewältigen. Und warum stieg sie nicht früher aus dem 9to5 Job aus?

Talk mit Dana Folge 10 ist live auf Sendung am nächsten Mittwoch, den 6. Dezember 2017 um 20 Uhr. Auf UKW 88,6 MHz in Stuttgart. Hört doch mal rein! Die Wiederholung wie gewohnt am darauffolgenden Sonntag um 19 Uhr, dann auch zusätzlich landesweit im Digitalradio.

OptimisNews Webseite

OptimisNews bei Facebook

OptimisNews bei Instagram

Mentaler Wohlstand Webseite

Facebook Seite von Katja Wernick

Infos zur Sendereihe und den kommenden Themen: talkmitdana.de

Alle Talk mit Dana Sendungen sind in der HORADS 88,6 Playlist zum Nachhören!

Fragen zur Sendung: sendung@talkmitdana.de

Twitter Tweets zur Sendung mit #talkmitdana

Facebook Seite für eure Kommentare zu den Sendungen von Dana Diezemann

Kommentare an Dana Diezemann bitte hier eintragen: Kommentarseite

Talk mit Dana 09 | Freigeist Daniel Wierbicki

Talk mit Dana 08 | Politikwissenschaftlerin Johannah Illgner

Talk mit Dana 07 | Gutherzige Silke von Gemmingen

Talk mit Dana 06 | Digitale Nomadin Silke Vogel

Talk mit Dana 05 | Autor Uwe Hauck

Talk mit Dana 04 | Glücksministerin Gina Schöler

Talk mit Dana 03 | Creative Director Samira Djidjeh

Talk mit Dana 02 | Momcoach Iris Weinmann

Talk mit Dana 01 | Sexcoach Caudia Huber

Bildrechte: Katja Wernick