Vorankündigung

Autor und Deutschlands Vorzeigedepressiver Uwe Hauck war schon 2017 bei mir im Studio. Wir sprachen über seinen gescheiterten Suizidversuch und die Bewältigung seiner Depression. Diese emotionale Geschichte hat Uwe in seinem Buch „Depression abzugeben“ verarbeitet. In der jetzigen Sendung möchten wir etwas tiefer in das Thema gehen und die “Klapse” sowie das System drumherum näher beleuchten. Denn mittlerweile kämpft Uwe. Kämpft erfolgreich gegen seine Depressionen und Panikattaken. Wie Menschen wie er in der Gesellschaft behandelt werden. Stigmatisiert. Weggesperrt. Genau das hat das neue bayrische Kranken-Hilfe Gesetz vor. Es bewirkt, Despressive zu potentiellen Straftätern abzustempeln. Hilfsbedürftige in „Unterbringunsdateien“ zu verwalten und persönliche Daten den Strafverfolgungsbehörden ungefragt auf Jahre zur Verfügung zu stellen.

Uwe und seine Mitstreiterin Kristina haben daher im April 2018 eine Petition gestartet und innerhalb einer Woche über 92.000 Unterschriften gesammelt. Diese Liste wurde dann zur Gesetzesanhörung im bayrischen Landtag dem Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses am 25. April 2018 erfolgreich übergeben. Daraufhin wurden entscheidende Passagen im Gesetz ersatzlos gestrichen. Auch über diesen Erfolg reden wir.

Live auf UKW 88,6 im Raum Stuttgart. Am Mittwoch, den 23. Mai 2018 ab 20:00 und in der Wiederholung am Sonntag, den 27.5.2018 ab 19:00.

