Was ist ein Headhunter? Jagt der mich? Indirekt möglicherweise schon. Denn dies ist eine doch etwas unglückliche Berufsbezeichnung für eine Person, die dringend qualifizierte Fachkräfte sucht. Und genau das ist die hauptberufliche Tätigkeit der Personalberaterin Viola Frankenberg. Bei Talk mit Dana erklärt uns Viola die verschiedenen Anstellungsformen in der heutigen Arbeitswelt. Wo liegen die jeweiligen Vor- und Nachteile? Wie werde ich als Talent oder High Potential von den richtigen Leuten gefunden und bekomme den für mich wirklich passenden Job? Was kann ich alles beim Vorstellungsgespräch vermasseln? All das werdet ihr euch möglicherweise auch nach dem Ende des Studiums fragen.

Viola leitet nicht nur ein Team von Personalvermittlern, sondern sorgt nebenbei dafür, dass im Jugendfußball auch ein Mädchenteam die gleiche Anerkennung auf dem Bolzplatz bekommt. Wir sprechen über ihre berufliche Motivation. Live auf dem HORADS886 am Mittwoch, den 28. Februar 2018 ab 20:00. In der Wiederholung am Sonntag, den 4. März ab 19:00. Auf UKW 88,6 im Raum Stuttgart und parallel landesweit im Digitalradio.

