Vorankündigung

Die Regisseurin Kim Schicklang studierte an der HdM und ist heute Filmemacherin und Rundfunkjournalistin (u.a. BLM-Hörfunk-Preis). In ihrem Film Der Spalt geht es um Alex, die von einer geschlechtlichen Norm abweicht. In der ideologisch-quadratischen Beton-Welt, in der sie lebt, wird sie von den meisten, die in dieser Welt leben, nicht als der Mensch angesehen, der sie ist.

Als Vorsitzende der Aktion Transsexualität und Menschenrecht setzt Kim sich sehr stark für die Rechte transsexueller Menschen ein. Was ist die Stuttgarter Erklärung, die Sie initiierte? Wie sieht die Lage transidenter Menschen heute aus und was ist so menschenverachtend am heutigen homophoben System? Wir sprechen über Emanzipation, Übergriffigkeit, Schubladen und Selbstbestimmung.

Live auf dem HORADS886 am Mittwoch, den 14. Februar 2018 ab 20:00. In der Wiederholung am Sonntag, den 18. Februar ab 19:00.

Webseite ATME e.V.

Die Stuttgarter Erklärung

Film: Der Spalt | Wikipedia | IMDb | Trailer

Infos zur Sendereihe und den kommenden Themen: talkmitdana.de

Alle Talk mit Dana Sendungen sind in der HORADS 88,6 Playlist zum Nachhören!

Fragen zur Sendung: sendung@talkmitdana.de

Twitter Tweets zur Sendung mit #talkmitdana

Facebook Seite für eure Kommentare zu den Sendungen von Dana Diezemann

Kommentare an Dana Diezemann bitte hier eintragen: Kommentarseite

Talk mit Dana 12 | Regisseur Thor Thorsteinsson

Talk mit Dana 11 | Marketingcoach Yvonne Baer

Talk mit Dana 10 | Mentaltrainerin Katja Wernick

Talk mit Dana 09 | Freigeist Daniel Wierbicki

Talk mit Dana 08 | Politikwissenschaftlerin Johannah Illgner

Talk mit Dana 07 | Gutherzige Silke von Gemmingen

Talk mit Dana 06 | Digitale Nomadin Silke Vogel

Talk mit Dana 05 | Autor Uwe Hauck

Talk mit Dana 04 | Glücksministerin Gina Schöler

Talk mit Dana 03 | Creative Director Samira Djidjeh

Talk mit Dana 02 | Momcoach Iris Weinmann

Talk mit Dana 01 | Sexcoach Caudia Huber

Bildrechte: Sylvia Rennert (oben), Martin C. Jelonek (unten), Kim Schicklang