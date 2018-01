#TalkmitDana | 12 | Regisseur Thor Thorsteinsson spricht über klassische Spielfilme

Meine erste Sendung, die ich live komplett unvorbereitet gebe. Denn mein Gast und ich haben uns vorher nicht gesehen, nicht gesprochen. Ich hab keine Ahnung, außer das mich Thor Thorsteinsson besucht. Er ist Regisseur und liebt Spielfilme. Nicht nur seine Werke, sondern auch die Klassiker. Und genau darüber reden wir. Ich bringe ein paar ältere Filme mit und wir schauen, was uns dazu einfällt.

Auf meinem viel zu langen Spickzettel stehen einige klassische Filme und Trilogien, über die wir reden werden. Stirb langsam, Das 5. Element, Lethal Weapon, Star Wars, Star Trek, Terminator, Alien, Zurück in die Zukunft, Blues Brothers, Dawn of the Dead… Regisseure wie Cameron, Besson oder Romero und Schauspieler wie Schwarzenegger, Eddie Murphy, Mel Gibson oder Bruce Willis… Dazu ein wenig Technik und Emotion. Und die aktuelle Lage der deutschen Filmbranche. Die Zeit wird knapp. Episode 2 folgt bestimmt.

Wir sind Live auf Sendung über UKW 88,6 in Stuttgart und im Digitalradio in Baden-Württemberg. Am Mittwoch, den 31. Januar 2018 von 20 bis 21 Uhr und in der Wiederholung am Sonntag ab 19:00.

Bildrechte: Thor Thorsteinsson