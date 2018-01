#TalkmitDana | 11 | Marketingcoach Yvonne Baer

Marketing 2.1 – das ist das Motto von Yvonne Baer. Sie bietet seit 2011 im Bereich des Online Marketings ihre Expertise an. Prüft den individuellen Bedarf bei Kunden, die Erfolgschancen der Kampagne und erklärt generell alle Möglichkeiten der heutigen Online Medien. Sie arbeitet heraus, um was es dem Kunden wirklich geht. Was ist die Kernbotschaft und für wen ist diese gedacht. Wie muss es zielgruppenorientiert kommuniziert werden? In Summe verhilft sie ihren Kunden zu mehr Sichtbarkeit im Netz.

Das klingt erst einmal nicht besonders spannend. Oder? Yvonne kommt von der HdM und hat bringt ein fundiertes Grundwissen mit. Was aber ist nun ihr Marketing 2.1 genau? Und was hat Yvonne auf ihren Weg vom Studium in die Selbstständigkeit alles emotional erlebt. Darüber sprechen wir am 17. Januar um 20:00 live auf UKW in Stuttgart.

Berufliche Webseite von Yvonne Baer

Facebook Seite von Yvonne

Bildrechte: Nicola Papadothomakos