Vorankündigung:

Daniel Wierbicki bezeichnet sich selbst als Freigeist oder auch Querdenker mit Affinität zu Autarkie und Nachhaltigkeit.

Hauptberuflich ist der Unternehmer und Ingenieur der Wirtschaftsinformatik als Dienstleiter tätig. Und Bloggt, ist Autodidakt und interdisziplinär veranlagt. Inteessiert sich für Philosophie und persönliche Weiterentwicklung.



Beruflich sind seine Schwerpunkte im Webdesign, der Konzeption und Umsetzung bei UX (User Experience) sowie im Online und Social Media Marketing. Größere Projekte setzt er im Rahmen eines Freelancer-Netzwerks um, welches er mitgegründet hat. Damit stellt er sicher, dass auch größere und schwierigere Aufträge realisiert werden können.

Schon in der Schulzeit war Daniel immer jemand, der gerne die „Warum“-Fragen gestellt hat und schon damals die Lehrer (und zum Teil die Schüler) damit wahnsinnig gemacht hatte. Es fällt ihm bis heute sehr schwer etwas zu tun, was aus seiner Sicht nicht nachvollziehbar ist. In vielen Unternehmen haben sich z.B. bestimmte Abläufe etabliert, denen man als Mitarbeiter einfach folgen muss. Wenn man diese hinterfragt, dann reagiert das Umfeld oft mit Unverständnis

In seinem Blog Deeplife.de sagt er: „Viele Menschen träumen davon dem Hamsterrad zu entfliehen. Ich habe mich 2017 dazu entschieden nicht mehr zu träumen. Ich bin 32 Jahre alt und seit 2017 hauptberuflich als IT-Dienstleister selbständig. Ich interessiere mich für Philosophie und persönliche Weiterentwicklung und möchte interessante Menschen zusammenbringen.“

Daniel hat interessante Erfahrungen im Vorstand der Heilbronner Piratenpartei gesammelt. Förderte die Gründung eines Coworking Space und engagiert sich bei der Connect IT Heilbronn-Franken.

Coachings und Seminare zu vielen technischen Themen runden sein Angebot ab. Als Dozent lehrt er sein Fachwissen an Hochschulen. Moderiert Stammtische. Ist gesellschaftlich engagiert. Heute kämpft er für das bedingungslose Grundeinkommen.

Das klingt alles nach sehr viel Tätigkeit und Themen. Darüber reden wir. Macht diese Form des Einkommens wirklich einen Sinn? Ist die Gemeinwohlökonomie eine Alternative? Ist Coworking eine neue Arbeitskultur? Sind die Piraten wirklich ernst zu nehmen? Und was ist eine Generation Y? Wieso zählt Daniel sich dazu?

Talk mit Dana ist live auf Sendung am Mittwoch, den 22. November 2017 um 20 Uhr. Landesweit im Digitalradio sowie auf UKW in Stuttgart. Hört rein! Die Wiederholung wie gewohnt am darauffolgenden Sonntag.

Bildrechte: Daniel Wierbicki