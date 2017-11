#TalkmitDana | 08 | Politikwissenschaftlerin Johannah Illgner schildert ihre PR Arbeit

Johannah Illgner und Kristina Scheuermann haben zusammen Plan W – die Agentur für strategische Kommunikation in Heidelberg gegründet. Ihre Firma ist im Bereich der strategischen Kommunikationsberatung tätig und berät Unternehmen, Vereine und NGOs, aber auch Verwaltungen und Personen aus der Politik.

Das klingt erst einmal etwas weit weg. Also was macht Johannah denn nun genau beruflich? Darüber reden wir. Johannah ist gelernte Politikwissenschaftlerin und Ethnologin – in der Konsequenz spricht die Agentur besonders Akteurinnen und Akteure aus der politischen Sphäre an, denn in der heutigen (Online-)Welt sind Präsenzen besonders wichtig. Die wesentlichen Kernbotschaften sollten klar und deutlich kommuniziert werden, damit diese auch bei der Zielgruppe richtig ankommen.

Aber nicht nur Homepages und Facebook-Seiten umfasst die Agenturtätigkeit, es geht um viel mehr das “große Ganze“. Und dies fängt bei der Entwicklung einer Strategie an. Dazu werden neben der intensiven Beratung im Vorfeld, bei Bedarf die Kandidatinnen und Kandidaten auch im Wahlkampf gecoacht und der gesamte Wahlkampf wird projektiert und betreut. Fotoshootings, Slogan und Textentwicklung, Plakate, Flyer und die gesamte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – all das gehört zu den Aufgaben. Crossmedial wäre also für mich nur ein Stichwort.

Und Johannah ist nicht nur als Expertin in der PR engagiert. Ihr liegt sehr viel daran, besonders Frauen in unserer Gesellschaft sichtbarer zu machen. Die Ungleichbehandlung, Diskriminierung und den Sexismus durch Öffentlichkeitsarbeit aktiv anzugehen. Sie ist in der Politik tätig, spricht auf der Bühne, ist organisiert in verschiedenen Vereinen und klärt auf.

Wie sieht ihre typische Arbeit aus? Was waren herausragende Erfolge? Und wie schafft Johannah das alles? Woher kommt Ihr Antrieb? Darüber reden wir am Mittwoch, den 8.11.2017 live ab 20:00 Uhr.

Bildrechte: Johanah Illgner | Titelbild: Jan Kehrel | Gruppenbild und Podiumsdiskussion: Philipp Rothe