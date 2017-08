Vorankündigung:

In Ausgabe 3 von Talk mit Dana spreche ich mit der kreativen Stuttgarter Zeichnerin Samira Djidjeh rund um den Trickfilm. In Menschen, Geschichten, Emotionen geht es um die Technik und die Persönlichkeit. Wir reden über Animationen, Aufbau der Ebenen, den Unterschied zwischen 2D und 3D. Und überhaupt, wie geht das mit der Bewegung und was ist eine Greenbox? Was hat Bob Ross, der Zeichner der Schlümpfe, Shaun the Sheep und Hitchcock mit allem zu tun?

Sie erzählt über ihre Leidenschaft seit der Kindheit, warum sie denn so gerne zeichnet. Ihre Ideen aus dem Kopf aufs Papier bringt. Also Visionen umzusetzen und sichtbar zu machen. Wir reden drüber, das es ein langer Weg war aus mit diesem Talent eine erfolgreiche Firma aufzubauen und Kunden glücklich zu machen, was sie so dabei erlebt hat.

Und sie sorgt für die Sichtbarkeit von Frauen in den digitalen Medien, denn vor einem Jahr hat sie dazu die Digital Media Women Stuttgart gegründet.

Klingt das für dich interessant? Dann sei live dabei. Am nächsten Mittwoch, den 30. August 2017 ab 20:00. Ich freue mich!

Webseite von Samira Djidjeh

Facebook Seite der Digital Media Women Stuttgart

Infos zur Sendereihe und den kommenden Themen: talkmitdana.de

Facebook Seite von Dana Diezemann

Mail zur Sendung: sendung@talkmitdana.de

Twitter zur Sendung: #talkmitdana

Kommentare an Dana: Kommentarseite

Der Mitschnitt und mein Nachbericht folgt nach der Sendung auf dieser Seite.

Bildrechte: Dana Diezemann (C) Sandra Wolf Fotografie | Samira Djidjeh (C) Samira Djidjeh