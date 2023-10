Guten Tag,

mein Name ist Tobias oder wie die meisten mich nennen: Tobi.

Ich bin neuer Mitarbeiter bei dem Hochschulradiosender an der HdM. Als frischer Absolvent unterstütze ich die Workshops: “ Summer School“ und „Spring School“ mit.

Als Mitarbeiter unterstütze ich euch bei der Erstellung von Radioshows, Podcasts, Technik, Inspiration und alles weitere was mit Radio und Podcast zu tun hat 😉 Einfach schreiben -> merkle@horads.de

Hier ein paar unnötige Fakte. Let´s go:

Erstes Konzert: SEEED in Stuttgart

Besonderes Talent: 1 l Wasser in einem Zug leeren.

Davon hat er noch nicht genug: Sport

Mein Lieblingsort in Baden-Württemberg: Bodensee – Meersburg.

Darin bin ich Experte: Meine Freunde mit Koch und Backtipps nerven.

Mein schlechtester Witz: Was versteht man unter einer Turbine? – Nichts, ist viel zu laut.



Fotos von Marie Flurer | IG marie.bflr