Liebe Freunde der elektronischen Musik! Das Black Pearl Festival steht am Samstag an und die Kollegen der Kabelmusik Sendung sind direkt dafür vor Ort, um euch die Vibes per Live-Stream bequem auf eure fetten 3000 Watt Bassmaschinen zukommen zu lassen.

Diesen Samstag von 15:00 bis 19:00 Uhr habt ihr somit das kostenlose Vergnügen per Live-Stream in Küche, Auto, oder im Garten zu den DJ Sets vom Happening zu raven.