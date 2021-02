Ab dem 01. Februar 2021 seid ihr jede Woche (nicht zweiwöchentlich, wie in der Sendung erwähnt) um 21:00 herzlich willkommen im Wohnzimmer beim MannaufderCouch!

Der MannaufderCouch wird „im normalen Leben“ meist einfach Micha genannt und ist von seinen 38 Lenzen die überwiegende Zeit Musikenthusiast durch und durch.

Ich freu‘ mich riesig, dass ich „an dieser Stelle auf dieser Welle“ 😉 meine Lieblingsmusik und meine Neuentdeckungen mit euch teilen darf. Es erwartet euch eine große Bandbreite unterschiedlicher Stile und Spielarten.

Kurz zu mir und meiner Musikleidenschaft: Musik zusammengestellt hab‘ ich eigentlich schon immer: „saß wochenlang zu Hause, mit ’nem Tape auf Rec und Pause“, heißt’s in einem meiner liebsten deutschen Hip-Hop-Tracks, „RAG-Time“ von RAG aka Ruhrpott AG. So fing das auch bei mir an – und war ganz eng mit besonderen Radioerlebnissen verbunden.

Dann entwickelte sich aus der von mir so geschätzten, weil oft so ganz unstandardisierten „Crazy-Verspieltheit“ der 90er heraus eine Radiolandschaft, die mir im Allgemeinen nicht mehr entsprach. So habe ich erst nach und nach wieder „daran angedockt“, unter ganz neuen technischen Gegebenheiten, mit den vielen heutigen Möglichkeiten von Digital- bis Webradio und weltweiter Verfügbarkeit auch lokaler Formate. Was immer da war und wo ich die technischen Weiterentwicklung über die Jahre immer mitging, waren Platten und CDs, Mini-Discs, mp3s, YouTube, so viele Konzerte, Spotify, all der feine Austausch unter Liebhabern der feinen wie schrägen Töne… Das hat mir meine Begeisterung am Zusammenbringen und Teilen von Musik mit offenen und, wie ich, eher „normierungsgenervten“ Menschen erhalten.

So kam ich vor nun bereits 14 Jahren konsequenter Weise zu fortlaufenden, ineinandergreifenden Mixes. Und habe diese seither immer weiter entwickelt, vor allem aber: ausdifferenziert. Denn in meiner Rolle als „Mixtape Artist“ geht es mir weniger um das Perfektionieren einer bestimmten Spielart, mehr um „Neues“ in allen Formen. Aus der stetigen Suche nach Synergien zwischen und in ganz unterschiedlichen Stilrichtungen. Immer mit dem Ziel, neue Hörerlebnisse zu schaffen.

Auszüge aus denen darf ich nun hier wöchentlich mit euch teilen. Wenn ihr mir dazu etwas mitteilen möchtet oder einfach Interesse an meiner Musik im Allgemeinen habt, erreicht ihr mich unter: mich@mannaufdercouch.de. Die Einzeltracks/-stücke aller meiner Sendungen findet ihr auch in einer öffentlichen Spotify-Playlist.

Sendung am 01.02 | „Li’l Big Trip 2020 – Hospitium“ (Teil 1 von 2)

Meine ersten beiden Sendungen stehen im Zeichen meines Jahresprojekts 2020, einer Art persönlichem wie Recherche-gestützten Best of.

„Fuck 2020!“ ließ nicht nur Scooter vergangenes Jahr verlauten und traf damit einen Nerv, auch bei mir. Dennoch möchte ich mit diesem Projekt ganz bewusst ein Gegengewicht dazu setzen: „Remember 2020!“.

Was hab‘ ich zu diesem Jahr schon zu sagen, was ihr nicht selbst erlebt, erfahren und/oder erlitten habt: dem Jahr der großen Pandemie, der Extreme, der Konfrontation damit, dass sogar hierzulande, im für viele Menschen aus weniger privilegierten Teilen der Welt, oft unerreichbaren „Land, wo Milch & Honig fließen“ (in der Tat natürlich für sehr viele hier genauso wenig der Fall, was eben unter Corona-Bedingungen besonders stark zutage tritt) die gewohnten Dinge nicht einfach „gegeben“, selbstverständlich sind. Für mich persönlich: dem Jahr der Zusammenstöße auf der einen wie der Einkehr auf der anderen Seite des Wahrnehmungsspektrums.

Meine Jahresmixprojekte (die ich nur mache, wenn ich eine Art für mich stimmiges übergreifendes Leitmotiv für ein Jahr erkenne) tragen bereits seit Längerem den Titel „Li’l Big Trip [Jahr]“. Das diesjährige habe ich in die beiden oben genannten Aspekte aufgegliedert und Ihnen die (durch das Lateinische bewusst dem gängigen Sprachgebrauch entzogenen, „weiterreichenden“) Beititel: „Collatio“ für ersteren, „Hospitium“ für letzteren gegeben.

So hört ihr in dieser und der nächsten Sendung am 08.02. Auszüge aus Li’l Big Trip – Hospitium. Insgesamt sind in diesem Projekt ca. 15 Stunden Mixmusik entstanden, die ich aus Zeit- und Aktualitätsgründen hier nicht vollständig mit euch teilen kann. Bei Interesse daran dürft ihr euch aber natürlich gern unter mich@mannaufdercouch.de an mich wenden.

Die heutige und die Sendung nächste Woche wird musikalisch umrahmt von Stücken aus dem Album „Voices“ des in Deutschland geborenen und in England aufgewachsenen Komponisten Max Richter. Seit Jahren eine Inspiration für mich wie viele andere, setzt er hier, zusammen mit Musikern und (im Wortsinne) Stimmen aus aller Welt, der allgemeinen UN-Menschenrechtserklärung vom 10. Dezember 1948 ein Denkmal. Und sendet, in diese aktuelle, für viele Menschen weltweit schwere Zeit hinein, eine unmissverständlich Botschaft, die keiner näheren Erläuterung bedarf. Ebenso wenig wie jene der hier ebenfalls vertretenen Artists/Bands wie SAULT, Dre Island, Die Ärzte oder Protoje.

In diesem Sinne wünsch‘ ich euch viel Freude mit meiner ersten Sendung!

Trackliste (hier auch als Download)

00:01 intro

03:19 max richter, kiki layne, mari samuelsen, robert ziegler – all human beings [01]

09:12 sault – the black & gold [02] | [03]

12:12 trackerläuterungen

13:52 dre island, jesse royal – be okay [04]

17:54 die ärzte – ich, am strand [05]

22:08 max richter, ian burdge – origins

25:55 sault – wildfires

29:00 protoje – strange happenings [06]

33:17 hundreds – consequence [07]

38:11 marin marais, jean rondeau – marais pièces de viole, livre ii, suite no.3 en ré majeur: les voix humaines [08]

38:49 trackerläuterungen

41:54 max richter, kiki layne, mari samuelsen, robert ziegler – journey piece

44:16 pat metheny – sixty-six [09]

52:34 robot koch, kristjan järvi, nordic pulse ensemble – liquid [10]

56:24 shirley collins – whitsun dance [11]

59:34 outro

Trackreferenzen

[01] Kulturnews-Artikel zum Album: Max Richter – Voices

[02] „The Guardian“-Artikel zum Album: Sault – Untitled (Rise)

[03] „The Guardian“-Artikel zum Album: Sault – Untitled (Black Is)

[04] Raggaeville-Artikel zum Album: Dre Island – Now I Rise

[05] FAZ-Artikel zu: Die Ärzte – Ich, am Strand

[06] Genius-Lyrics zu: Protoje – Strange Happenings

[07] Genius-Lyrics zu: Hundreds [The Notwist] – Consequence

[08] Klassikerleben-Artikel zum Album: Jean Rondeau, Thomas Dunford – Barricades

[09] Beitrag von Deutschlandfunk Kultur zum Album: Pat Metheny – From This Place

[10] taz-Artikel zum Album: Robot Koch – The Next Billion Years

[11] Loud And Quiet Artikel zum Album: Shirley Collins – Heart’s Ease

Please follow and like us: