Das Große HORADS 88,6 Kistenschleppen

Du ziehst bald um und brauchst noch Umzugshelfer? Und du hast auch keine Lust Essen für die Umzugshelfer zu organisieren? Na dann bist du hier genau richtig.

Nina und Yannick machen deinen Umzug zum Klacks. Yannick schleppt mit dir die Kisten in die Wohnung und Nina backt für alle fleißigen Helfer eine richtig gute Pizza. Melde dich jetzt an für „Das Große Horads Kistenschleppen“.

Gib einfach deine Daten in das Kontaktformular ein. Mit Klicken auf „Abschicken“ stimmst du automatisch den offiziellen Teilnahmebedingungen (siehe unten) zu.







Leistungsbeschreibung

Unter allen Teilnehmern verlost Horads 88,6 die beiden Moderatoren Nina und Yannick als Umzugshelfer. Die Bedingungen des Umzugs müssen im Vorhinein mit den Moderatoren abgesprochen werden.

Teilnahmebedingungen

§ 1 Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren.

§ 2 Teilnahmeschluss ist der 18. Januar 2018, um 23:59 Uhr.

§ 3 Gewinnermittlung: Um bei dem Gewinnspiel teilzunehmen, ist eine Anmeldung im entsprechenden Formular auf horads.de vonnöten. Wird ein dort registrierter Teilnehmer zu einer Spielrunde ausgewählt, so gilt es, eine Frage richtig zu beantworten. Beantwortet der Teilnehmer die Frage richtig, erhält er die in der Leistungsbeschreibung eingetragene Leistung. Beantwortet er die Frage falsch, so ist die Spielrunde beendet und der Teilnehmer erhält keine Leistungen.

§ 4 Horads 88,6 behält sich vor, die Namen der Gewinner auf den sendereigenen Kanälen zu veröffentlichen und an andere Personen, die an der Umsetzung beteiligt sind, weiter zu reichen. Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und Emailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind.

Horads weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden.

§ 5 Mit ihrer Teilnahme stimmen die Gewinner zu, in vertretbarem Rahmen, für Audio-, Foto-/Bild- und Textpromotions sowie für eine redaktionelle Berichterstattung und Pressearbeit zur Verfügung zu stehen. Horads 88,6 weist ausdrücklich darauf hin, dass die Teilnehmer mit dem Gewinn alle Ihre Rechte am vor Ort gemachten Bild- und Filmmaterial abtreten – dies betrifft das von Horads erstellte Bild, Video – und Audiomaterial.

§ 6 Beendigung des Gewinnspiels

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden.

§ 7 Ein Umtausch oder eine Barauszahlung, ebenso der Rechtsweg, ist ausgeschlossen.