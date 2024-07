Und zu guter Letzt kehren wir zurück nach Deutschland und sprechen mit Marie über ihr Semester in Litauen und weshalb sie sich entschieden hat, dort zu bleiben und ihre Masterarbeit von Vilnius aus zu schreiben. Das ist auch bereits die letzte Folge der zweiten Staffel „HdM Export“. Ich hoffe euch hat es gefallen und ihr schaltet noch ein letztes Mal ein in den Podcast. Viel Spaß beim Anhören!

🎧 Hier geht’s zur Folge: